Amadej Vosnjak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amadej Vosnjak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amadej Vosnjak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amadej Vosnjak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amadej Vosnjak 26 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amadej Vosnjak Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amadej Vosnjak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rudar Velenje futbol takımında oynamaktadır. NK Rudar Velenje takımına - tarihinde katılmıştır. Amadej Vosnjak'nin NK Rudar Velenje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amadej Vosnjak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amadej Vosnjak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Amadej Vosnjak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amadej Vosnjak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Temmuz 2019 yılında NK Dravograd

31 Aralık 2019 yılında Rudar Velenje

Amadej Vosnjak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amadej Vosnjak şuan NK Rudar Velenje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.