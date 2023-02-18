Amadej Vrsic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amadej Vrsic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amadej Vrsic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amadej Vrsic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amadej Vrsic 11 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amadej Vrsic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amadej Vrsic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Fuzinar futbol takımında oynamaktadır. NK Fuzinar takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Amadej Vrsic'nin NK Fuzinar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amadej Vrsic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amadej Vrsic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amadej Vrsic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amadej Vrsic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ocak 2022 yılında NK Verzej U19

28 Temmuz 2022 yılında NK Fuzinar

Amadej Vrsic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amadej Vrsic şuan NK Fuzinar takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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