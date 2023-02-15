Amadeus Sogaard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amadeus Sogaard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amadeus Sogaard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amadeus Sogaard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amadeus Sogaard 26 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Joseph Amadeus Sögaard şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amadeus Sogaard Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jonathan Chalkias yapmaktadır. Amadeus Sogaard, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IF Brommapojkarna futbol takımında oynamaktadır. IF Brommapojkarna takımına 8 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Amadeus Sogaard'nin IF Brommapojkarna ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Amadeus Sogaard Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Amadeus Sogaard isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amadeus Sogaard Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amadeus Sogaard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2015 yılında IF Bromma U19

8 Ocak 2018 yılında IK Frej Täby

9 Haziran 2018 yılında Assyriska FF

30 Kasım 2018 yılında IK Frej Täby

8 Ocak 2020 yılında Brommapojkarna

Amadeus Sogaard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amadeus Sogaard şuan IF Brommapojkarna takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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