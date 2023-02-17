Amadou Diakhate kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amadou Diakhate Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amadou Diakhate adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amadou Diakhate Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amadou Diakhate 27 Nisan 1997 tarihinde Montpellier şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amadou Diakhate Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini B&E CONSULT yapmaktadır. Amadou Diakhate, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal FC Mandel United futbol takımında oynamaktadır. Royal FC Mandel United takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Amadou Diakhate'nin Royal FC Mandel United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amadou Diakhate Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amadou Diakhate isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Amadou Diakhate Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amadou Diakhate futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında AJ Auxerre B

1 Temmuz 2017 yılında RCO Agde

31 Ocak 2020 yılında Waremme

1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2021 yılında UR La Louvière

1 Eylül 2022 yılında RFC Mandel Utd.

Amadou Diakhate Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amadou Diakhate şuan Royal FC Mandel United takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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