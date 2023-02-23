Amadou Diallo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amadou Diallo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amadou Diallo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amadou Diallo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amadou Diallo 21 Haziran 1994 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Gine,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Amadou Tidiane Diallo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amadou Diallo Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini turfu zone yapmaktadır. Amadou Diallo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Mioveni futbol takımında oynamaktadır. CS Mioveni takımına 14 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Amadou Diallo'nin CS Mioveni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amadou Diallo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amadou Diallo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amadou Diallo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amadou Diallo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Monaco B

1 Temmuz 2013 yılında UR Namur

1 Temmuz 2014 yılında White Star

23 Temmuz 2016 yılında Cercle Brugge

26 Ocak 2018 yılında Red Star FC

1 Temmuz 2019 yılında Sabah FK

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

7 Eylül 2021 yılında Teplice

13 Ocak 2022 yılında FK Jerv

14 Ocak 2023 yılında CS Mioveni

Amadou Diallo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amadou Diallo şuan CS Mioveni takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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