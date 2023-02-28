Amadou Djoulde Bah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amadou Djoulde Bah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amadou Djoulde Bah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Amadou Djoulde Bah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Amadou Djoulde Bah 2 Ekim 2003 tarihinde Conakry şehrinde doğmuştur. 1,60 m boyundadır. Gine uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Amadou Djoulde Bah Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Pelican Agency yapmaktadır. Amadou Djoulde Bah, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Dinamo-Auto Tiraspol futbol takımında oynamaktadır. FC Dinamo-Auto Tiraspol takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Amadou Djoulde Bah'nin FC Dinamo-Auto Tiraspol ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.
Amadou Djoulde Bah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Amadou Djoulde Bah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
4 Ocak 2023 yılında Dinamo-Auto
Amadou Djoulde Bah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Amadou Djoulde Bah şuan FC Dinamo-Auto Tiraspol takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
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