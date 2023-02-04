Amadou Ndiaye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amadou Ndiaye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Amadou Ndiaye kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Amadou Ndiaye ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Amadou Ndiaye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amadou Ndiaye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Amadou Ndiaye

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amadou Ndiaye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amadou Ndiaye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amadou Ndiaye 2 Ocak 2000 tarihinde Bambey şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Senegal uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Amadou Dia N'Diaye şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amadou Ndiaye Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Amadou Ndiaye, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metz futbol takımında oynamaktadır. FC Metz takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Amadou Ndiaye'nin FC Metz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amadou Ndiaye Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dia_ndiaye_23/

Amadou Ndiayeboyu ve yaşı kaç

Amadou Ndiaye Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Amadou Ndiaye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Amadou Ndiaye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amadou Ndiaye futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC Metz

27 Ocak 2020 yılında FC Sochaux

30 Haziran 2020 yılında FC Metz

1 Temmuz 2020 yılında RFC Seraing

30 Haziran 2021 yılında FC Metz

2 Temmuz 2021 yılında Le Mans FC

30 Haziran 2022 yılında FC Metz

Amadou Ndiaye kimdir

Amadou Ndiaye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amadou Ndiaye şuan FC Metz takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Génération Foot

Amadou Ndiaye Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Senegal U20 takımında 9 numaralı formasıyla 3 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Amadou Ndiaye nereli

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