Amadou Sagna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amadou Sagna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amadou Sagna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amadou Sagna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amadou Sagna 10 Haziran 1999 tarihinde Dakar şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Aslen Senegal uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amadou Sagna Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Amadou Sagna, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chamois Niortais FC futbol takımında oynamaktadır. Chamois Niortais FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Amadou Sagna'nin Chamois Niortais FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Amadou Sagna Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Amadou Sagna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amadou Sagna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amadou Sagna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Temmuz 2019 yılında Club Brugge

3 Ocak 2020 yılında KV Oostende

30 Haziran 2020 yılında Club Brugge

1 Ocak 2021 yılında Club NXT

31 Ağu 2021 yılında Stade Briochin

30 Haziran 2022 yılında Club NXT

1 Temmuz 2022 yılında Chamois Niort

Amadou Sagna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amadou Sagna şuan Chamois Niortais FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Amadou Sagna Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Senegal U20 takımında 7 numaralı formasıyla 3 Şubat 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 4 gol atmıştır.

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