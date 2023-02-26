Amadou Soukouna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amadou Soukouna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amadou Soukouna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amadou Soukouna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amadou Soukouna 21 Haziran 1992 tarihinde Paris şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Fransa,Mali uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amadou Soukouna Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FSA yapmaktadır. Amadou Soukouna, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maritzburg United FC futbol takımında oynamaktadır. Maritzburg United FC takımına 19 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Amadou Soukouna'nin Maritzburg United FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amadou Soukouna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amadou Soukouna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amadou Soukouna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amadou Soukouna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Toulouse

2 Temmuz 2012 yılında Luzenac AP

30 Haziran 2013 yılında Toulouse

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

7 Nisan 2016 yılında Vereya

1 Ocak 2017 yılında Levski Sofia

11 Eylül 2017 yılında Cherno More

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

24 Ağustos 2018 yılında H. Petah Tikva

30 Ocak 2020 yılında H. Kfar Saba

19 Ağustos 2021 yılında Maritzburg Utd.

Amadou Soukouna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amadou Soukouna şuan Maritzburg United FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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