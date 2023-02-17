Amadu Jalloh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amadu Jalloh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amadu Jalloh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amadu Jalloh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amadu Jalloh 2 Ekim 2000 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Belçika,Sierra Leone uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amadu Jalloh Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Connect Management yapmaktadır. Amadu Jalloh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Knokke futbol takımında oynamaktadır. FC Knokke takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Amadu Jalloh'nin FC Knokke ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Amadu Jalloh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amadu Jalloh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Amadu Jalloh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amadu Jalloh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında KAA Gent U17

1 Temmuz 2017 yılında KAA Gent U19

1 Temmuz 2018 yılında KAA Gent U21

1 Temmuz 2020 yılında Kortrijk U21

13 Temmuz 2021 yılında RFC Mandel Utd.

1 Temmuz 2022 yılında FC Knokke

Amadu Jalloh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amadu Jalloh şuan FC Knokke takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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