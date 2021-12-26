Aman dikkat! Meteoroloji buzlanma ve don konusunda uyardı! O illerde sağanak var! İşte 26 Aralık 2021 Pazar hava durumu
Pazar gününü dışarıda geçirecek olanlar 26 Aralık 2021 Pazar hava durumunu merakla araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis beklenirken bazı illerde sağanak yağış hakim olacak. İşte detaylar...
26 Aralık 2021 Pazar hava durumu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Kıyı Ege ve Manisa çevreleri ile Balıkesir’in kıyı, Antalya’nın doğu kesimlerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
26 ARALIK 2021 PAZAR HAVA DURUMU
Ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı, Marmara ve Kuzey Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle güney ve güneybatı, güneydoğu kesimleri ile Akdeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Orta Karadeniz kıyılarında güney ve güneybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Rüzgârın, Marmara ile Orta Karadeniz kıyılarında güney ve güneybatıdan kuvvetli (30-60 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir'in kıyı kesimlerinin (Edremit Körfezi) aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ve Manisa çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
MANİSA °C, 10°C
Çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren Antalya'nın doğu ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 17°C
Çok bulutlu, doğu ilçeleri hafif sağanak yağışlı
HATAY °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISPARTA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 5°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 7°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bu sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in kıyı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bu gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
AMASYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇORUM °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ERZURUM °C, 0°C
Az bulutlu
KARS °C, -1°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 5°C
Az bulutlu
VAN °C, 4°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 8°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 9°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 6°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 11°C
Az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısı güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı 2,5m; Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 4 ila 6, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı; Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6, doğusu güneydoğudan 3 ila 5; Güney Ege'de güney ve güneybatıdan 4 ila 6, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz’de güney ve güneydoğudan, kuzeyi kuzeydoğudan; Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: iyi, yağış anında orta.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,5 m; Görüş: İyi.