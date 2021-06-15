Aman nazar değmesin! Ceyda Düvenci'den Bülent Şakrak'a aşk dolu paylaşım

Aynı dizide rol aldığı oyuncu Bülent Şakrak ile aşk yaşamaya başladıktan sonra 2015 yılında nikah masasına oturan Ceyda Düvenci mutlu evlilikleri ile sevgi dolu bir aile tablosu çiziyor. Eşi ve iki çocuğu ile mutlu anlarını sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan güzel oyuncu, tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

CEYDA DÜVENCİ AŞKA GELDİ

Ailesiyle Bodrum'da yaşayan ve mutlu anlarını sosyal medyadan paylaşan Düvenci eşi Bülent Şakrak için romantik bir paylaşım yaptı. Düvenci'nin romantik paylaşımına aşka geldi yorumları yazıldı.





Aşka gelen Düvenci, romantik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Canım sevgilim, yine baş başa zaman geçirmenin keyfini yaşadım seninle… Hayatın içinde el ele 7 senede başardığımız, başaramadığımız, oldurduğumuz, olduramadığımız her şeye bin şükür ettim yine… öptüm, kokladım seni bol bol… Güldük dolu dolu, bazen de gözyaşları durmadı aktı, akamadığı zamanlara inat… Her ana kattığımız kıymete bin şükür… Yine gönlü kocaman insanlar tanıdık, dostlara doyduk, evlatları özledik… Ne büyük şans hepsi de… Romantik yemeğin ortasına iş sıkıştırdım o an bile elimi bırakmadın. Varlığına bin şükür… Seni çok seviyorum… Hakkını aşkla verdiğimiz her gün için bize kocaman bir aferin…"