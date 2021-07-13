Aman Neslihan Atagül kıskanmasın! Aşkın Tarifi dizisinin yıldızlarından büyük itiraf! Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk canlı yayındaki samimi halleriyle dikkat çekti!

Pazartesi günleri izleyiciyi Kanal D ekranına kilitleyen Aşkın Tarifi dizisinin başrol oyuncuları Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk sosyal medya üzerinden açtıkları canlı yayında hayranlarının sorularını yanıtladılar. Partneriyle oldukça samimi olan Kadir Doğulu'nun hayranları Neslihan Atagül'ün kıskanacağı yorumlarında bulunarak oyuncuya sitem etti.

BİRBİRLERİNİ STALKLAMIŞLAR

Doğulu ve Sarıtürk, yayında , “Partnerinizin ismini öğrenince kim olduğunu merak ettiniz mi?” sorusuna, isimlerin belli olmasıyla birbirlerini stalkladıklarını itiraf ettiler.

Aşkın Tarifi dizisinin en komik oyuncusunun Cem Davran olduğunu belirten ikili “Cem Davran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül bir araya geldiğinde sette kahkahalar havada uçuyor. Biz ekip olarak çekimlerin dışında da çok fazla eğleniyoruz” şeklinde konuştular.

Birbirlerinin yemek konusunda yeteneklerini anlatan oyunculardan Arıtürk, "Kadir yeni denemeleri seviyor. Elindeki malzemelerle olabilecek en lezzetli ve orijinal yemekleri yapıyor. Sette de bize çok güzel yemekler hazırlıyor” şeklinde konuşurken Doğulu, "Serra yemek yapmayı sevmiyor ama karakteri için o kadar güzel hazırlanmış ki güzel yemekler yapabiliyor. Eminim bu projeden sonra çok güzel yemekler yapacak” dedi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İkilinin canlı yayın sırasında romantik bir müzik eşliğinde birbirine bakarak yakınlaşması kısa sürede gündeme oturdu. Kendisi gibi oyuncu Neslihan Atagül ile evli olan Doğulu'nun bu hallerini gören sosyal medya kullanıcıları "Evli olduğu hatırlatılmalı" , "Bu ne evli adam dizi dışında aşık aşık hareketler. Sırf izlensin diye ben sinir oldum şu an ne oldu büyük aşkına bel böceklerine" gibi yorumlar yaptı.