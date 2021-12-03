Aman şemsiyesiz dolaşmayın! Meteorolojiden 3 bölge için kuvvetli yağış uyarısı! Hava bugün nasıl olacak 3 Aralık 2021 Cuma?,

Yaşanan şiddetli fırtınaların ardından uzmanlar yağmurlu bir hava olabileceği yönünde tahminlerde bulunurken Meteoroloji tarafından ilk uyarılar da geldi. 3 bölge için kuvvetli yağışa karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulunuldu. Bunun üzerine vatandaşlar da internet arama motorlarında hava bugün nasıl olacak 3 Aralık 2021 Cuma? sorusunu araştırmaya başladı. İşte Meteoroloji tarafından yayınlanan verilere göre hava durumu verileri...

HAVA BUGÜN NASIL OLACAK 3 ARALIK 2021 CUMA?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Trakya, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir, Bolu, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde, öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli, Güney Ege kıyıları ile Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya ile bölgenin güney ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinde, akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli, Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Anadolu yakası aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde kuvvetli, Güney Ege kıyılarında yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla kuvvetli, güney kesimlerinde yer yer şiddetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla batısının parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın doğu ilçeleri ile akşam saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri ile akşam saatlerinden itibaren il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Eskişehir çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Bolu, Zonguldak, Düzce ve Bartın çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

DÜZCE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

RİZE °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 9°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 14°C

Az bulutlu ve açık