Amane Romeo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amane Romeo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amane Romeo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amane Romeo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amane Romeo 20 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. 1,69 m boyundadır. Aslen Fildişi Sahili uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Akoua Romeo Amane şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amane Romeo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Soccer Management yapmaktadır. Amane Romeo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BK Häcken futbol takımında oynamaktadır. BK Häcken takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Amane Romeo'nin BK Häcken ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Amane Romeo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Amane Romeo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Amane Romeo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amane Romeo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

8 Ocak 2022 yılında Häcken

Amane Romeo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amane Romeo şuan BK Häcken takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

ASEC Mimosas (-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.