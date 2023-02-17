Amankwah Forson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amankwah Forson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amankwah Forson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amankwah Forson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amankwah Forson 31 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amankwah Forson Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Amankwah Forson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Salzburg futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Salzburg takımına 7 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Amankwah Forson'nin Red Bull Salzburg ile sözleşmesi 31 Mayıs 2025 tarihinde bitmektedir.

Amankwah Forson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/forsonamankwah/

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Amankwah Forson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amankwah Forson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Amankwah Forson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amankwah Forson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2018 yılında WAFA SC

7 Şubat 2021 yılında RB Salzburg

8 Şubat 2021 yılında FC Liefering

30 Haziran 2022 yılında RB Salzburg

1 Temmuz 2022 yılında SCR Altach

31 Aralık 2022 yılında RB Salzburg

Amankwah Forson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amankwah Forson şuan Red Bull Salzburg takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

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