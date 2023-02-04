Amar Abdirahman Ahmed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amar Abdirahman Ahmed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amar Abdirahman Ahmed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amar Abdirahman Ahmed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amar Abdirahman Ahmed 19 Şubat 2004 tarihinde Solna şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen İsveç,Somali uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Amar Abdirahman Ahmed Fatah şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amar Abdirahman Ahmed Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Amar Abdirahman Ahmed, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Troyes futbol takımında oynamaktadır. Troyes takımına 30 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Amar Abdirahman Ahmed'nin Troyes ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Amar Abdirahman Ahmed Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Amar Abdirahman Ahmed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Amar Abdirahman Ahmed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amar Abdirahman Ahmed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında AIK U17

1 Ocak 2021 yılında AIK U19

19 Kasım 2021 yılında AIK

30 Ağu 2022 yılında Troyes

Amar Abdirahman Ahmed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amar Abdirahman Ahmed şuan Troyes takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Amar Abdirahman Ahmed Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IF Brommapojkarna (-2014), AIK (2014-2021)

İsveç U19 takımında 10 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

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