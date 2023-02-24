Amar Besirevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amar Besirevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Amar Besirevic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Amar Besirevic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Amar Besirevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amar Besirevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Amar Besirevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amar Besirevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amar Besirevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amar Besirevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amar Besirevic 8 Ağustos 1999 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Amar Beširević şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amar Besirevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini IbroHaziabdic yapmaktadır. Amar Besirevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Slavija Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Slavija Sarajevo takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Amar Besirevic'nin FK Slavija Sarajevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amar Besirevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amar Besirevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Amar Besirevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amar Besirevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Zeljeznicar U17

1 Temmuz 2016 yılında Zeljeznicar U19

12 Temmuz 2018 yılında FK Olimpik

5 Şubat 2021 yılında Zvijezda 09

1 Temmuz 2021 yılında Slavija S.

Amar Besirevic kimdir

Amar Besirevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amar Besirevic şuan FK Slavija Sarajevo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Amar Besirevic nereli

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