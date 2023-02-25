Amar Chemseddine Haddad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amar Chemseddine Haddad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amar Chemseddine Haddad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amar Chemseddine Haddad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amar Chemseddine Haddad 13 Nisan 1994 tarihinde Oran şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Cezayir uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amar Chemseddine Haddad Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amar Chemseddine Haddad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RC Arbaa futbol takımında oynamaktadır. RC Arbaa takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Amar Chemseddine Haddad'nin RC Arbaa ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amar Chemseddine Haddad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amar Chemseddine Haddad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Amar Chemseddine Haddad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amar Chemseddine Haddad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında ASM Oran

29 Temmuz 2019 yılında USM Bel Abbès

6 Ekim 2020 yılında US Biskra

1 Ekim 2021 yılında RC Arbaa

Amar Chemseddine Haddad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amar Chemseddine Haddad şuan RC Arbaa takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.