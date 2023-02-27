Amar Demolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amar Demolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Amar Demolli kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Amar Demolli ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.