Amar Demolli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amar Demolli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amar Demolli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Amar Demolli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Amar Demolli 16 Temmuz 2006 tarihinde Prishtinë şehrinde doğmuştur. Kosova uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Amar Demolli Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amar Demolli, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Prishtina futbol takımında oynamaktadır. FC Prishtina takımına 19 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Amar Demolli'nin FC Prishtina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Amar Demolli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Amar Demolli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
19 Aralık 2022 yılında FC Prishtina
Amar Demolli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Amar Demolli şuan FC Prishtina takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?KF Kurda
Amar Demolli Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Kosova U17 takımında 3 numaralı formasıyla 5 Ekim 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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