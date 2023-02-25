Amar Djabou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amar Djabou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amar Djabou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amar Djabou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amar Djabou 4 Ağustos 1992 tarihinde Biskra şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amar Djabou Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amar Djabou, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

USM Khenchela futbol takımında oynamaktadır. USM Khenchela takımına 18 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Amar Djabou'nin USM Khenchela ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amar Djabou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amar Djabou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amar Djabou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amar Djabou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında CABB Arreridj

7 Temmuz 2017 yılında US Biskra

15 Temmuz 2018 yılında DRB Tadjenanet

25 Ekim 2020 yılında USM Annaba

18 Eylül 2021 yılında USM Khenchela

Amar Djabou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amar Djabou şuan USM Khenchela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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