Amar Drina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amar Drina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amar Drina adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amar Drina Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amar Drina 30 Mayıs 2002 tarihinde Sarajevo şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amar Drina Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amar Drina, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeljeznicar Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Zeljeznicar Sarajevo takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Amar Drina'nin FK Zeljeznicar Sarajevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Amar Drina Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amar Drina isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amar Drina Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amar Drina futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Zeljeznicar U17

1 Temmuz 2019 yılında Zeljeznicar U19

1 Temmuz 2021 yılında Zeljeznicar

Amar Drina Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amar Drina şuan FK Zeljeznicar Sarajevo takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Amar Drina Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 5 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 5 numaralı formasıyla 25 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U18 takımında 6 numaralı formasıyla 14 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U17 takımında 15 numaralı formasıyla 27 Haziran 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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