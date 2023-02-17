Amar Fatah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amar Fatah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amar Fatah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amar Fatah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amar Fatah 19 Şubat 2004 tarihinde Solna şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İsveç,Somali uyrukludur.Gerçek adı da Amar Abdirahman Ahmed Fatah şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amar Fatah Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Universal Twenty Two yapmaktadır. Amar Fatah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lommel SK futbol takımında oynamaktadır. Lommel SK takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Amar Fatah'nin Lommel SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amar Fatah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amar Fatah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Amar Fatah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amar Fatah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında AIK U17

1 Ocak 2021 yılında AIK U19

19 Kasım 2021 yılında AIK

30 Ağu 2022 yılında Troyes

31 Ocak 2023 yılında Lommel SK

30 Haziran 2023 yılında Troyes

Amar Fatah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amar Fatah şuan Lommel SK takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Amar Fatah Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

IF Brommapojkarna (-2014), AIK (2014-2021)

İsveç U19 takımında 10 numaralı formasıyla 24 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 3 gol atmıştır.

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