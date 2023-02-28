Amar Hamdy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amar Hamdy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Amar Hamdy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Amar Hamdy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Amar Hamdy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amar Hamdy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Amar Hamdy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amar Hamdy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amar Hamdy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amar Hamdy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amar Hamdy 7 Mart 1999 tarihinde Kairo şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da عمار حمدي şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amar Hamdy Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Professional Sports Agency yapmaktadır. Amar Hamdy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Alexandria futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Alexandria takımına 10 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Amar Hamdy'nin Ittihad Alexandria ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amar Hamdy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amar Hamdy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Amar Hamdy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amar Hamdy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Temmuz 2018 yılında El Ahly U21

5 Ocak 2019 yılında El Ittihad

30 Haziran 2019 yılında El Ahly U21

1 Temmuz 2019 yılında El Ahly

28 Ocak 2020 yılında Gaish

31 Ekim 2020 yılında El Ahly

1 Kasım 2020 yılında El Ittihad

31 Ağustos 2021 yılında El Ahly

10 Ocak 2023 yılında El Ittihad

30 Haziran 2023 yılında El Ahly

Amar Hamdy kimdir

Amar Hamdy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amar Hamdy şuan Ittihad Alexandria takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Amar Hamdy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Mısır takımında 21 numaralı formasıyla 23 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Mısır U23 takımında 2 numaralı formasıyla 8 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Mısır Olimpiyat takımında 2 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Amar Hamdy nereli

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