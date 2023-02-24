Amar Jusic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amar Jusic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Amar Jusic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Amar Jusic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Amar Jusic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amar Jusic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Amar Jusic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amar Jusic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amar Jusic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amar Jusic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amar Jusic 30 Aralık 2000 tarihinde Bihac şehrinde doğmuştur.  Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Amar Jusić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amar Jusic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amar Jusic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Jedinstvo Bihac futbol takımında oynamaktadır. NK Jedinstvo Bihac takımına 8 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Amar Jusic'nin NK Jedinstvo Bihac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amar Jusic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amar Jusic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Amar Jusic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amar Jusic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Şubat 2017 yılında NK Jajce U19

13 Temmuz 2017 yılında FK Krupa U19

19 Temmuz 2019 yılında NK Jajce

31 Ocak 2020 yılında NK Podgrmec

8 Temmuz 2021 yılında J. Bihac

Amar Jusic kimdir

Amar Jusic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amar Jusic şuan NK Jedinstvo Bihac takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Amar Jusic nereli

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