Amar Kaltak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amar Kaltak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amar Kaltak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amar Kaltak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amar Kaltak 16 Ekim 1998 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Karadağ uyrukludur.Gerçek adı da Амар Калтак şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amar Kaltak Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amar Kaltak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Pljevlja 1997 futbol takımında oynamaktadır. FK Pljevlja 1997 takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Amar Kaltak'nin FK Pljevlja 1997 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amar Kaltak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amar Kaltak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amar Kaltak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amar Kaltak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2018 yılında Otrant-Olympic

30 Haziran 2018 yılında Rudar Pljevlja

21 Temmuz 2018 yılında FK Jezero

31 Aralık 2018 yılında Rudar Pljevlja

12 Şubat 2019 yılında FK Pljevlja

30 Haziran 2019 yılında Rudar Pljevlja

10 Şubat 2021 yılında FK Petnjica

1 Ağustos 2021 yılında Bosna Nürnberg

9 Ağustos 2022 yılında Otrant-Olympic

8 Şubat 2023 yılında FK Pljevlja

Amar Kaltak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amar Kaltak şuan FK Pljevlja 1997 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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