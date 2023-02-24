Amar Kovcic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amar Kovcic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amar Kovcic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amar Kovcic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amar Kovcic 27 Kasım 2000 tarihinde Tuzla şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Amar Kovčić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amar Kovcic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amar Kovcic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Buducnost Banovici futbol takımında oynamaktadır. FK Buducnost Banovici takımına 19 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Amar Kovcic'nin FK Buducnost Banovici ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amar Kovcic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amar Kovcic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Amar Kovcic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amar Kovcic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Temmuz 2019 yılında FK Tuzla City

3 Şubat 2020 yılında HNK Orasje

30 Haziran 2020 yılında FK Tuzla City

13 Temmuz 2020 yılında Slaven Zivinice

27 Temmuz 2021 yılında Zvijezda G.

19 Ocak 2023 yılında FK Buducnost

Amar Kovcic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amar Kovcic şuan FK Buducnost Banovici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.