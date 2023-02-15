Amar Muhsin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amar Muhsin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Amar Muhsin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Amar Muhsin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Amar Muhsin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amar Muhsin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Amar Muhsin

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amar Muhsin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amar Muhsin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amar Muhsin 27 Aralık 1997 tarihinde Göteborg şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Irak,İsveç uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amar Muhsin Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Simul Management yapmaktadır. Amar Muhsin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Helsingborgs IF futbol takımında oynamaktadır. Helsingborgs IF takımına 11 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Amar Muhsin'nin Helsingborgs IF ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Amar Muhsin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/amarmuhsin/

Amar Muhsinboyu ve yaşı kaç

Amar Muhsin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Amar Muhsin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Amar Muhsin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amar Muhsin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Utsikt. BK U19

1 Ocak 2017 yılında Gunnilse

10 Şubat 2019 yılında Utsiktens BK

1 Ocak 2020 yılında J-Södra IF

29 Temmuz 2020 yılında Skövde AIK

30 Kasım 2020 yılında J-Södra IF

21 Şubat 2021 yılında Assyriska IK

8 Ocak 2022 yılında AFC Eskilstuna

11 Ağu 2022 yılında Helsingborgs IF

Amar Muhsin kimdir

Amar Muhsin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amar Muhsin şuan Helsingborgs IF takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Bergsjö IF, FC Bosona (2013-2014), Utsiktens BK (2015-2016)

Amar Muhsin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Irak takımında 21 numaralı formasıyla 9 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Amar Muhsin nereli

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