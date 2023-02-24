Amar Music kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amar Music Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amar Music adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amar Music Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amar Music 20 Ocak 2003 tarihinde Como şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Amar Musić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amar Music Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amar Music, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFK Gradina Srebrenik futbol takımında oynamaktadır. OFK Gradina Srebrenik takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Amar Music'nin OFK Gradina Srebrenik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amar Music Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amar Music isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amar Music Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amar Music futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ağustos 2017 yılında Zeljeznicar U17

1 Temmuz 2019 yılında Zeljeznicar U19

13 Temmuz 2022 yılında OFK Gradina

30 Haziran 2023 yılında Zeljeznicar

Amar Music Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amar Music şuan OFK Gradina Srebrenik takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Amar Music Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U19 takımında 3 numaralı formasıyla 9 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U18 takımında 16 numaralı formasıyla 14 Temmuz 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U17 takımında 2 numaralı formasıyla 13 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U16 takımında 11 numaralı formasıyla 26 Nisan 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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