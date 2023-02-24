Amar Salihagic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amar Salihagic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amar Salihagic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Amar Salihagic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Amar Salihagic 7 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek,Hollanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Amar Salihagic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Select Sports Agency yapmaktadır. Amar Salihagic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Amar Salihagic'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Amar Salihagic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Amar Salihagic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
10 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz
Amar Salihagic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Amar Salihagic şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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