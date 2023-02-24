Amar Salihagic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amar Salihagic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Amar Salihagic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Amar Salihagic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.