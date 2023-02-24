Amar Salihagic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amar Salihagic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Amar Salihagic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Amar Salihagic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Amar Salihagic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amar Salihagic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Amar Salihagic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amar Salihagic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amar Salihagic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amar Salihagic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amar Salihagic 7 Mart 2003 tarihinde doğmuştur.  Bosna-Hersek,Hollanda uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amar Salihagic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Select Sports Agency yapmaktadır. Amar Salihagic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 10 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Amar Salihagic'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amar Salihagic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amar Salihagic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Amar Salihagic kimdir

Amar Salihagic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amar Salihagic şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Amar Salihagic nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son Haberler
Ajdin Mujkic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ajdin Mujkic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ajdin Mujkic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ajdin Mujkic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Endre Botka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Endre Botka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Endre Botka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Endre Botka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adnan Nukic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adnan Nukic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adnan Nukic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adnan Nukic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lorand Paszka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lorand Paszka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lorand Paszka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lorand Paszka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Çok Okunanlar
Simavi isminin anlamı nedir, Simavi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Simavi isminin anlamı nedir, Simavi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Stefano Kunchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefano Kunchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Stefano Kunchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stefano Kunchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seeing a Foreign Country in a Dream. What does it mean to see a foreign country in a dream? What is the meaning?
Seeing a Foreign Country in a Dream. What does it mean to see a foreign country in a dream? What is the meaning?
Tevfik isminin anlamı nedir, Tevfik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Tevfik isminin anlamı nedir, Tevfik ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Doc. Dr. Hasan Yıldırım kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Doc. Dr. Hasan Yıldırım'ın biyografisi
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"