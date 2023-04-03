Amar Salihagic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amar Salihagic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amar Salihagic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Amar Salihagic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Amar Salihagic 7 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Bosna-Hersek,Hollanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Amar Salihagic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amar Salihagic, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sparta Rotterdam U21 futbol takımında oynamaktadır. Sparta Rotterdam U21 takımına 19 Mart 2023 tarihinde katılmıştır. Amar Salihagic'nin Sparta Rotterdam U21 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Amar Salihagic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Amar Salihagic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
10 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz
19 Mart 2023 yılında Sparta U21
Amar Salihagic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Amar Salihagic şuan Sparta Rotterdam U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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