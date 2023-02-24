Amar Sinanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amar Sinanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amar Sinanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amar Sinanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amar Sinanovic 26 Mart 2003 tarihinde Gradačac şehrinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Amar Sinanović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amar Sinanovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amar Sinanovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zvijezda 09 futbol takımında oynamaktadır. FK Zvijezda 09 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Amar Sinanovic'nin FK Zvijezda 09 ile sözleşmesi 1 Ağustos 2023 tarihinde bitmektedir.

Amar Sinanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amar Sinanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amar Sinanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amar Sinanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Zvijezda 09 U19

1 Temmuz 2022 yılında Zvijezda 09

2 Ağustos 2022 yılında Zvijezda G.

9 Şubat 2023 yılında Zvijezda 09

Amar Sinanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amar Sinanovic şuan FK Zvijezda 09 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Amar Sinanovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U19 takımında 5 numaralı formasıyla 1 Şubat 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U17 takımında 20 numaralı formasıyla 13 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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