Amar Sirco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amar Sirco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amar Sirco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amar Sirco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amar Sirco 13 Aralık 2001 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Amar Sirćo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amar Sirco Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amar Sirco, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Slavija Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Slavija Sarajevo takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Amar Sirco'nin FK Slavija Sarajevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amar Sirco Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amar Sirco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amar Sirco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amar Sirco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Bosna Visoko

25 Temmuz 2022 yılında Slavija S.

Amar Sirco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amar Sirco şuan FK Slavija Sarajevo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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