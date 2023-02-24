Amar Tahric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amar Tahric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Amar Tahric kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Amar Tahric ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Amar Tahric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amar Tahric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Amar Tahric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amar Tahric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amar Tahric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amar Tahric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amar Tahric 4 Mayıs 2002 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur.  Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Amar Tahrić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amar Tahric Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Avdo Cosic yapmaktadır. Amar Tahric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Leotar Trebinje futbol takımında oynamaktadır. FK Leotar Trebinje takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Amar Tahric'nin FK Leotar Trebinje ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Amar Tahric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amar Tahric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Amar Tahric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amar Tahric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2019 yılında Banja Luka U19

9 Temmuz 2021 yılında Radnik Bijelj.

1 Ocak 2022 yılında B. Banja Luka

22 Şubat 2022 yılında SKF Sered

26 Temmuz 2022 yılında Teplice B

6 Şubat 2023 yılında Leotar Trebinje

Amar Tahric kimdir

Amar Tahric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amar Tahric şuan FK Leotar Trebinje takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Amar Tahric Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek U21 takımında 13 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 19 numaralı formasıyla 23 Şubat 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U17 takımında 20 numaralı formasıyla 13 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Amar Tahric nereli

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