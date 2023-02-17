Amara Cisse kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amara Cisse Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amara Cisse adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amara Cisse Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amara Cisse 18 Kasım 1997 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Amara Junior Cissé şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amara Cisse Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Amara Cisse, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal FC Mandel United futbol takımında oynamaktadır. Royal FC Mandel United takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Amara Cisse'nin Royal FC Mandel United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Amara Cisse Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amara Cisse isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Amara Cisse Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amara Cisse futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Red Star FC B

1 Temmuz 2019 yılında Aubervilliers

1 Temmuz 2020 yılında UR La Louvière

4 Aralık 2021 yılında Kulüpsüz

1 Eylül 2022 yılında RFC Mandel Utd.

Amara Cisse Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amara Cisse şuan Royal FC Mandel United takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.