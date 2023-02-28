Amara Traore kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amara Traore Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amara Traore adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amara Traore Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amara Traore 2 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amara Traore Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ararat Yerevan futbol takımında oynamaktadır. FC Ararat Yerevan takımına 24 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Amara Traore'nin FC Ararat Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amara Traore Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amara Traore isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amara Traore Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amara Traore futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Eylül 2021 yılında Ararat Yerevan

Amara Traore Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amara Traore şuan FC Ararat Yerevan takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

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