Amarild Hajdari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amarild Hajdari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amarild Hajdari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amarild Hajdari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amarild Hajdari 20 Mayıs 2003 tarihinde Leicester şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amarild Hajdari Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Lushnja futbol takımında oynamaktadır. KS Lushnja takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Amarild Hajdari'nin KS Lushnja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Amarild Hajdari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amarild Hajdari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Amarild Hajdari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amarild Hajdari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında KS Lushnja

Amarild Hajdari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amarild Hajdari şuan KS Lushnja takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

KS Lushnja (2015-2022)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.