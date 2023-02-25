Amarildo Gjoni kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Amarildo Gjoni Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Amarildo Gjoni adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Amarildo Gjoni Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Amarildo Gjoni 25 Temmuz 1999 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Amarildo Gjoni Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Creatio Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Dinamo futbol takımında oynamaktadır. FK Dinamo takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Amarildo Gjoni'nin FK Dinamo ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Amarildo Gjoni Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Amarildo Gjoni isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Amarildo Gjoni Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Amarildo Gjoni futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında San Giuseppe

1 Temmuz 2018 yılında Aurora Legnaro

1 Temmuz 2019 yılında Arcella

26 Temmuz 2020 yılında Montebelluna

21 Temmuz 2021 yılında Cartigliano

1 Temmuz 2022 yılında Cjarlins Muzane

2 Şubat 2023 yılında FK Dinamo

Amarildo Gjoni Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Amarildo Gjoni şuan FK Dinamo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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