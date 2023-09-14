Amasya Bülbül Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 71 mezundan 30’u üniversiteyi kazandı

Bu yıl 108 öğrencinin 9. sınıfa başladığı Amasya Bülbül Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 71 mezundan 30'u üniversiteyi kazandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Amasya Bülbül Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 71 mezundan 30’u üniversiteyi kazandı

Bu yıl 108 öğrencinin 9. sınıfa başladığı Amasya Bülbül Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 71 mezundan 30'u üniversiteyi kazandı.

Amasya İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, imam hatip liselerinde (İHL) eğitim alan öğrencilere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı örnek gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da imam hatip lisesi mezunu olduğunu hatırlatan Ayvaz, "Farklı alanlarda memleketini, milletini, bayrağını, geçmişini, dinini, maneviyatını seven, temsil eden gençler olarak hizmet edeceksiniz. Bunun da en güzel örneği Cumhurbaşkanımız. Bugün Cumhurbaşkanımızdan daha güzel örnek var mı? O bir imam hatipli" dedi.

Amasya Bülbül Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen programa katılan Amasya İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, üç çocuğundan en büyüğü olan kızının imam hatip lisesinden mezun olup hukuk fakültesini kazandığını, iki oğlunun da lise ve ortaokul öğrenimini imam hatip okullarında sürdürdüğünü ve özel okullardan aldığı teklifi geri çevirdiğini anlattı. Ayvaz, "Bizim bir yaşam biçimimiz var. Eğer bizim yavrularımız başarılıysa bu okullardan da Türkiye'nin en güzel üniversitelerine girer. Çünkü imam hatibin verdiği o ahlaki değerleri, kimliği, bilinci, şuuru aynı değerde hiçbir okulun verecek olduğuna inanmıyorum. Çünkü imam hatip sadece okul değil, bir yaşam biçimidir" diye konuştu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de imam hatip okullarında eğitim aldıklarına işaret eden Ayvaz, "Demek ki, imam hatibe geldiğinizde sadece din dersi öğretmeni, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda müftü yardımcısı, Kur'an kursu öğretmeni, uzman olmuyorsunuz. Doktor da, avukat da, askeriyede de, emniyette de görev alabiliyorsunuz. Elhamdülillah ülkemizin her alanında hizmet etme imkanınız var. Dolayısıyla iş sizde bitiyor" şeklinde konuştu.

71 mezundan 30'u üniversiteyi kazandı

Bu yıl 108 öğrencinin 9. sınıfa başladığı Amasya Bülbül Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğrencilerin tanışması için düzenlenen programda öğrencilere yöresel yemeklerden ikram edildi. Geçen yıl 71 mezun verip, 30'u üniversiteyi kazanan okulda katıldıkları yarışmalarda başarılarıyla dikkat çekenler ise ödüllendirildi. Hukuk fakültesini kazanan Şevval Civelek avukat, Süheybe Yıldırım ise hakim ya da savcı olmayı hedeflediğini söyledi.

Okul müdürü Ahmet Eren'in davetlilere teşekkür ettiği programa Amasya İl Gençlik ve Spor Müdürü Haşim Murat Kılıç, Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Şube Müdürü Alpaslan Kanar ile STK temsilcileri de katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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