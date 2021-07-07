Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararında, Edirne İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'un görev değişikliğine gidilerek Amasya İl Emniyet Müdürü görevine getirildi. Bunun üzerine vatandaşlar tarafından Amasya İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt kimdir? Nereli? Kaç yaşında? soruları da merak konusu oldu. İşte detaylar...

AMASYA İL EMNİYET MÜDÜRÜ ALİ KEMAL KURT KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

Amasya İl Emniyet Müdürü 54 yaşındaki Ali Kemal Kurt 1967 yılında Osmaniye’de doğdu.

1989 yılında Polis Akademisinden mezun olarak Komiser Yardımcılığı rütbesiyle Emniyet Teşkilatında göreve başladı.

1989-1999 Yılları arasında Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığında,1999-2003 Yılları arasında Mardin Emniyet Müdürlüğünde, 2003-2010 Yılları arasında Gemlik İlçe Emniyet Müdürü. 2010-2012 Yılları arasında Bursa İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.

2012 Yılında 1. Sınıf emniyet Müdürlüğüne terfi etti ve Polis Başmüfettişi olarak görev yaptı. 7 Ocak 2014 tarihli kararname ile Niğde İl Emniyet Müdürü olarak görev yaparken 19 Ağustos 2017 tarihli Kararname ile Edirne İl Emniyet Müdürü olarak göreve başladı.

İngilizce ve Fransızca bilen İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt evli ve 3 çocuk babasıdır.

Cumhurbaşkanlığı onaylı atama kararı ile 7 Temmuz 2021 tarihinde Amasya İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirilmiştir.