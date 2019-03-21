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  3. Amasya polisinden DEAŞ operasyonu: 8 Iraklıya gözaltı

Amasya polisinden DEAŞ operasyonu: 8 Iraklıya gözaltı

Amasya merkezli Çorum ve Düzce'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlen operasyonda 8 Iraklı gözaltına alındı.

Amasya polisinden DEAŞ operasyonu: 8 Iraklıya gözaltı

Amasya merkezli Çorum ve Düzce'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlen operasyonda 8 Iraklı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri terör örgütü DEAŞ'a yönelik yaptığı eş zamanlı baskınlarda Irak uyruklu 8 kişiyi yakaladı.

Şehre getirilen şüphelilerin sorguya alındığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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