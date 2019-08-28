Amasya polisinden uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı

Amasya polisinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Amasya'nın Suluova ilçesinde Amasya Emniyet Müdürlüğü KOM ekiplerinin eş zamanlı olarak sokak satıcılarına yaptığı operasyonda 9 şüpheli şahıs "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan gözaltına alındı. Şahısların, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA