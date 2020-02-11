Amasya’da 14 Şubat Ferhat ile Şirin Festivali yapılacak

Amasya'da 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında "Ferhat ile Şirin Festivali" yapılacak.

Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 12-14 Şubat Sevgililer Günü Ferhat ile Şirin Festivali kapsamında gazetecilere açıklamada bulunarak, "Amacımız, şehrimizi kültürel açıdan marka bir şehir haline getirmektir" dedi.

12-14 Şubat Ferhat ile Şirin Festivali hakkında bilgi veren Sarı, "Amacımız, şehrimizi kültürel açıdan marka bir şehir haline getirmektir. Bu festivali düzenlerken; milli hassasiyetlerimize ve geleneklerimize uygun şekilde olmasına büyük ölçüde önem gösterdik. Çünkü millet olarak son günlerde zor zamanlar geçirmekteyiz. Ancak şehrimizin de tanıtıma, turizm alanında yeni ve farklı etkinliklere ihtiyacı var. Çünkü ekonomisi küçülen, işsizlik oranları büyüyen bir şehir olarak turizm alanında yeni bir bakış açısına ihtiyacımız var. Bizler felaketler karşısında nasıl bir olabiliyorsak, bu zor günlerde de milli ve dini hassasiyetlerimizi gözeterek güzel bir gün geçirebiliriz. Birlik ve dirliğimizi ortaya koymak adına Sevgi Yürüyüşü etkinliği gerçekleştireceğiz. Diğer etkinlikler ise şehrimizin turizm açısından gelişmesine büyük ölçüde katkı sağlayacaktır. Hedefimiz bu organizasyonun sürekliliğini sağlayarak, geleneksel bir festival haline getirmektir. Geleneklerimize ve göreneklerimize uygun oldukça yenilikler her zaman güzeldir. Bunun getirisi turizm alanında olacaktır. Kent turizmi alanında, Amasya turizm şehirleriyle yarışır hale gelecektir" diye konuştu.

Kaynak: İHA