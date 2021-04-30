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  3. Amasya’da 15 dakikalık sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Amasya’da 15 dakikalık sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Amasya'nın Taşova ilçesinde aniden bastıran ve 15 dakika süren sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi.

Amasya’da 15 dakikalık sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Sabah saatlerinde güneşli olan hava, yerini öğle saatlerinde sağanak yağışa bıraktı. Bir anda başlayan sağanak yağış yaklaşık 15 dakika sürdü. Gök gürültüsüyle devam ederek etkisini yitiren sağanak daha sonra hafif şekilde yağmaya devam etti.

RÖGARLAR TAŞTI

İlçede farklı noktalarda rögar kapakları taştı. Bazı mahallelerde yağmur suları rögardan taşarak küçük su birikintileri oluşturdu.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Amasya’da 15 dakikalık sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Amasya’da 15 dakikalık sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Amasya’da 15 dakikalık sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Amasya’da 15 dakikalık sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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