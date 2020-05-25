Amasya'da 156 yıllık belediye bandosu ile ilçe halkı bayramı doyasıya yaşadı!

Amasya Belediyesinin 156 yıllık belediye bandosu Ramazan Bayramı kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evde kalan vatandaşlara bayram konseri verdi. Evlerinde kalan kimi vatandaşlar da çalınan parçalara alkış tutarken, kimi vatandaşlar da telefonlarıyla kayıt yaptı.