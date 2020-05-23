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Amasya’da 23 Mayıs’ta yağan kar sürprizi

Orta Karadeniz'de etkili olan serin ve yağışlı hava yüksek kesimlerde kara dönüştü. Yağan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Amasya’da 23 Mayıs’ta yağan kar sürprizi

Amasya'da 23 Mayıs'ta yağan kar şaşkınlığa yol açtı.

Orta Karadeniz'de etkili olan serin ve yağışlı hava yüksek kesimlerde kara dönüştü. Amasya'nın Hamamözü ilçesinde 23 Mayıs'ta yağan kar hem şaşırttı hem de kartpostallık manzaralar oluşturdu. Sabaha karşı başlayan kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Kar yağışı Hamamözü ilçesinde bağlı Gölköy Yaylası ve Alan Yaylası'nda kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Amasya’da 23 Mayıs’ta yağan kar sürprizi

Amasya’da 23 Mayıs’ta yağan kar sürprizi

Gündem Editörü

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