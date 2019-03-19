Amasya’da 3.7 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan bilgilendirmeye göre, Merzifon ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan bilgilendirmeye göre, Merzifon ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. 20.41'de meydana gelen depremin derinliği 10.79 kilometre olarak ölçüldü.
Kaynak: İHA
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