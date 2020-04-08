Amasya'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları hastalara umut oldu

AMASYA (AA) - Amasya'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin bağışlanan karaciğer ve böbrekleri, organ bekleyen hastalara nakledilecek.

Bir hafta önce rahatsızlanan ve Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 74 yaşındaki Cemafer Bülbül'ün, hastanedeki tahlil ve tetkikleri sonucu beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan Bülbül'ün, 1 gün önce beyin ölümü gerçekleşti, Organ Nakli Birimi yetkililerince aileyle yapılan görüşmeler sonucu, Bülbül'ün organları bağışlandı.

Samsun'dan gelen ekipler tarafından alınan karaciğer Samsun, böbrekler ise Ankara'da organ bekleyen hastalara nakledilecek.



Hastane Başhekimi Doç. Dr. Seyhan Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, başsağlığı dilediği aileye organ bağışında bulundukları için teşekkür etti.



Organ naklinin çok önemli bir ihtiyaç olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları söyledi:



"Beyin ölümü gerçekleşen hastamızın organlarını şifa bekleyen Samsun'daki ve Ankara'daki hastalarımıza nakil yapmak üzere ameliyatını gerçekleştirdik. Yine bu koronavirüs salgını sürecinde hastalarımızın öncelikli ve özellikli tıbbi ihtiyaçlarını, tıbbi bakımlarını yapmaya şehrimizin üçüncü basamak hastanesi olarak devam etmekteyiz. Bütün sağlık çalışanlarımız var güçleriyle kesintisiz olarak sağlık hizmetlerimizi sunmaya devam etmekteler."



Kaynak: AA