Amasya’da feci kaza! Yolcu otobüsü ve kamyon kafa kafaya çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var!

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yolcu otobüsü ile kamyonun çarpışması sonra 2 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.

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Amasya’da feci kaza! Yolcu otobüsü ve kamyon kafa kafaya çarpıştı: Ölüler ve yaralılar var!

İstanbul'dan Giresun yönüne giden İbrahim Bulut yönetimindeki 34 TN 6028 plakalı yolcu otobüsü, Kayadüzü mevkiinde Selahattin İnanır'ın kullandığı 52 ACJ 308 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada otobüsteki yolculardan Dursun Şerbetçi ve Temel Aslantürk hayatını kaybetti, 20 kişi ise yaralandı.

Amasya’da feci kaza! Yolcu otobüsü ve kamyon kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kaza yerine çok sayıda acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otobüsteki yolculardan Dursun Şerbetçi ve Temel Aslantürk hayatını kaybetti. Yaralılar ise ilk müdahalenin ardından sevk edilen ambulanslar ile kentteki hastanelere gönderildiler.

Amasya’da feci kaza! Yolcu otobüsü ve kamyon kafa kafaya çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Emniyet yaşanan kaza sonrası inceleme başlattı.

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