İstanbul10 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Amasya’da genelgeye uymayan kahvehaneye ceza kesildi

Amasya’da genelgeye uymayan kahvehaneye ceza kesildi

Amasya'da korona virüsü önlemleri kapsamında yayımlanan genelgeye uymadığı ihbarı üzerine bir kahvehaneye baskın yapılarak cezai işlem uygulandı.

Amasya’da genelgeye uymayan kahvehaneye ceza kesildi

Amasya'da korona virüsü önlemleri kapsamında yayımlanan genelgeye uymadığı ihbarı üzerine bir kahvehaneye baskın yapılarak cezai işlem uygulandı.

Genelge kapsamında Amasya Belediyesi zabıta ekipleri ve polisler kent merkezinde denetimlerde bulundu. Kapalı kalması gereken kahvehane, kıraathane ve oyun salonlarını denetleyen zabıta ve polis ekipleri bir kahvehane ve oyun salonunda bulunanları genelge kapsamında dışarı çıkarttı. İşletme sahiplerini uyaran ve 3 bin 156 lira idari para cezası kesen zabıta, denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi.

Amasya’da genelgeye uymayan kahvehaneye ceza kesildi

Amasya’da genelgeye uymayan kahvehaneye ceza kesildi

Kaynak: İHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT